Sofiane Feghouli sürprizi! Galatasaray'dan akıllara durgunluk veren karar

26 Şubat 2022 Cumartesi 22:52 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 22:54

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, sergilediği başarısız performansla bu sezon en çok eleştirilen isimlerden biri olmuştu. Sarı-kırmızılılarda sezon sonu yolların ayrılması beklenen Sofiane Feghouli ile yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü öne sürüldü. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 5 gol ve 3 asist yapabildi.

SOFIANE FEGHOULI İÇİN İLGİNÇ KARAR

Cezayir'den competition.dz'nin haberine göre; Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sofiane Feghouli'ye yeni kontrat teklif etti. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Haberde Cezayirli oyuncunun sarı-kırmızılı yönetimin kendisine sunduğu yeni sözleşme şartlarını kabul etmediği ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

HERKES GİTMESİNİ BEKLİYORDU

Galatasaray'da sezonun başından bu yana istikrarsız performansıyla tepki çeken Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sarı-kırmızılılarda Feghouli ile yolların ayrılması beklenirken bu haberin gündeme gelmesi şaşkınlık oluşturdu.

FEGHOULI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın 2017'nin yaz aylarında kadrosuna kattığı Sofiane Feghouli, bu sezon sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. 26 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer alan Sofiane Feghouli, 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulunabildi.