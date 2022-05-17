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Spor

Sofiane Feghouli'den veda: Benim için büyük bir onurdu...

Sezon sonu Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

17 Mayıs 2022 Salı 22:09 - Güncelleme:
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Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Cezayirli futbolcu, paylaşımında, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Soso." ifadelerini yazdı.

Tecrübeli futbolcu, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından çocuklarıyla birlikte sahaya girip, tribünleri selamlamıştı.

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