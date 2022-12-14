Sofiane Feghouli'nin maaşı belli oldu! Nereden nereye...

5 sezon Galatasaray formasını giydikten sonra Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e imza atan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin alacağı maaş belli oldu.

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan ve geçen ay Karagümrük'e 1.5 yılık imza atan yıldız ismin sezon sonuna kadar yaklaşık 400 bin euro maaş alacağı iddia edildi.

Feghouli Galatasaray'dan yılda bonuslar hariç 3 milyon 800 bin euro alıyordu.

Galatasaray'a 2017 yılında, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan 4.25 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilmişti.

Cezayirli yıldız oyuncu Galatasaray ile 2 Lig şampiyonluğu ve 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.