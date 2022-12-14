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Spor

Sofiane Feghouli'nin maaşı belli oldu! Nereden nereye...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile yollarını ayıran Sofiane Feghouli, bir süre boşta kaldıktan sonra Fatih Karagümrük ile anlaştı. Cezayirli futbolcunun ise İstanbul temsilcisinden alacağı maaş belli oldu.

Yeni Asır14 Aralık 2022 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
Sofiane Feghouli'nin maaşı belli oldu! Nereden nereye...
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5 sezon Galatasaray formasını giydikten sonra Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e imza atan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin alacağı maaş belli oldu.

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan ve geçen ay Karagümrük'e 1.5 yılık imza atan yıldız ismin sezon sonuna kadar yaklaşık 400 bin euro maaş alacağı iddia edildi.

Feghouli Galatasaray'dan yılda bonuslar hariç 3 milyon 800 bin euro alıyordu.

Galatasaray'a 2017 yılında, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan 4.25 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilmişti.

Cezayirli yıldız oyuncu Galatasaray ile 2 Lig şampiyonluğu ve 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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