Sofiane Feghouli'ye İspanya'dan talip çıktı

Türkiye'de Galatasaray ve Karagümrük formaları da giyen Sofiane Feghouli'ye sürpriz bir talip çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; La Liga ekibi Las Palmas, Cezayirli oyuncu ile ilgileniyor.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanyol ekibinin ilgisini doğrulasa da resmi teklifin henüz olmadığını söyledi.

"RESMİ TEKLİF YOK"

Feghouli, yaptığı açıklamada, "Futbolda resmi teklif gelene kadar ne olacağını bilemezsiniz, ben sadece ilginin olduğunu biliyorum." dedi.

Bonservisi elinde olan Cezayirli oyuncu, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fatih Karagümrük forması giymişti.

Başarılı oyuncu için kısa süre içinde resmi adımların atılması bekleniyor.