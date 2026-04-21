Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat için işler yolunda gitmiyor. İspanyol takımında sezona iyi bir başlangıç yapan ve kısa sürede Betis taraftarının gözdesi haline gelen Faslı ön libero, son haftalardaki istikrarsız form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Avrupa'daki yaz transfer döneminin son gününde kiralanan Amrabat, sezonun sonları yaklaşırken beklentilerin gerisinde kaldı. As gazetesinde yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun Real Betis'ten kalması zor görünüyor.

Haberde 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun 10 milyon euro civarında olduğu ancak son dönemdeki formsuzluğunun potansiyel transferini olumsuz etkilediği belirtildi.

Amrabat'ın transferini etkileyecek faktörlerden birisi de Real Betis'in LaLiga'da sezonu nasıl bitireceği. Yeşil beyazlı takım için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak giderek zorlaşırken, UEFA gelirlerinden yoksun kalınması halinde Faslı futbolcunun maaşının kulüp bütçesini zorlayacağı öne sürüldü.