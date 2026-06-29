Fenerbahçe'nin, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili yürüttüğü görüşmelerde, Real Betis'in genç yeteneği Jose Antonio Morante JR'ı takas formülüne dahil etmek istediği öne sürüldü.

İspanya temsilcisi Real Betis, 2026/27 sezonunda mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi öncesinde kadro planlamasını sürdürürken, bir yandan da altyapısından yetişen genç oyuncuları takımda tutmanın hesaplarını yapıyor. Sevilla ekibinin yönetimi, orta sahaya takviye seçeneklerini değerlendirirken kulübün gelecek vadeden isimlerini de korumaya çalışıyor.

AMRABAT BETIS'TE KALMAYA SICAK BAKIYOR

İspanyol basınından Ficherio'nun özel haberine göre, Sofyan Amrabat kariyerine Real Betis'te devam etmeye olumlu yaklaşıyor. Ancak Faslı futbolcunun yüksek maaş beklentisi nedeniyle taraflar arasında henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.

Haberde, Betis'in mali şartlarının Türkiye'den özellikle Beşiktaş'ın sunabileceği seviyedeki maaş teklifleriyle rekabet etmekte zorlandığı belirtilirken, bu nedenle Fenerbahçe ile yapılacak olası transferde farklı formüllerin değerlendirildiği aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ: JOSE ANTONIO MORANTE

Fenerbahçe, Amrabat transferinin maliyetini düşürmek adına Real Betis'ten genç yıldız Jose Antonio Morante JR'ın anlaşmaya dahil edilmesini istedi.

Betis altyapısından yetişen genç futbolcu, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında yalnızca 34 dakika içinde attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti. Sol ayağıyla sergilediği performans sayesinde Avrupa'nın birçok kulübünün scout ekiplerinin radarına giren genç oyuncunun geleceği merak konusu oldu.

BETIS'TE KARAR AŞAMASI

Haberde, Jose Antonio Morante JR'ın kariyer hedefinin Betis A Takımı'nda kalıcı olmak ve Benito Villamarin'de başarı yakalamak olduğu ifade edildi.

Öte yandan Betis yönetiminin de altyapıdan yetişen oyunculara daha fazla forma şansı verilmesi yönünde teknik ekibe talimat verdiği belirtildi. Ancak genç oyuncunun yükselen performansı nedeniyle yaz transfer döneminde uluslararası transferlerde önemli bir takas kozu olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

PELLEGRINI AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin ise sezon öncesi kampı öncesinde takımın en önemli genç yeteneklerinden birini kaybetmek istemediği aktarıldı.

Ayrıca kulüp sağlık ekibinin, Dünya Kupası'nda forma giyen Sofyan Amrabat'ın son maçında yaşadığı sakatlığı yakından takip ettiği ifade edildi.

Betis yönetiminin, LaLiga'nın 30 Haziran'daki mali takvimine kadar görüşmeleri sürdürmeyi ve Faslı oyuncunun sağlık durumunu netleştirdikten sonra nihai kararını vermeyi planladığı belirtildi.