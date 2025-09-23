Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekibi Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Orta sahadaki dinamik futbolu ve yüksek mücadele gücüyle teknik heyetin ve taraftarların beğenisini kazanan Faslı yıldız için Betis cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

"PARA TOPLAYIP FENERBAHÇE'DEN ALALIM"

İspanyol basınından Gol Digital'in haberine göre, Real Betis taraftarları Sofyan Amrabat'ın bonservisinin alınmasını istiyor. Taraftar gruplarının, oyuncunun bonservis ücretinin bir kısmını karşılamak için özel bir bağış kampanyası başlatmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Bu sıra dışı destek, Faslı oyuncunun ne kadar sevildiğini de gözler önüne serdi.

YAKINDA FENERBAHÇE İLE PAZARLIK

Haberde ayrıca, Real Betis yönetiminin önümüzdeki dönemde Fenerbahçe ile masaya oturacağı ve Amrabat'ın bonservisi için müzakerelere başlayacağı belirtiliyor. Ancak sarı-lacivertli kulübün yüksek bir bedel talep etmesi halinde sürecin zora girebileceği vurgulandı. Bu nedenle taraftar desteği, transferin seyrini ciddi anlamda etkileyebilir.

REAL BETIS'TE ÇOK SEVİLDİ

La Liga'da çıktığı maçlarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Amrabat, özellikle defansif katkısı ve oyun kurulumundaki rolüyle teknik direktörün güvendiği isimlerden biri oldu. Betis formasını giymeye başladığı günden bu yana takımın temposunu yükselten 28 yaşındaki oyuncu, taraftarın gözünde şimdiden idol konumuna geldi.

Sofyan Amrabat, Real Betis kariyerine güçlü bir başlangıç yaparken, taraftarların oyuncuya duyduğu ilgi nadir görülen türden. Bonservisinin alınması için halktan destek kampanyası düşüncesi, futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor. Gözler şimdi Fenerbahçe ile yapılacak resmi görüşmelere çevrilmiş durumda.