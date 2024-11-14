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Spor

Sofyan Amrabat: Mourinho'ya hayır demek zor

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, sarı lacivertlilere transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başarılı orta saha, Jose Mourinho'ya hayır demenin çok zor olduğunu dile getirdi.

DHA14 Kasım 2024 Perşembe 13:17 - Güncelleme:
Sofyan Amrabat: Mourinho'ya hayır demek zor
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Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden Sofian Amrabat transfer süreci ile ilgili açıklamalar yaparken çok özel detaylardan bahsetti.

Faslı oyuncu, "Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım" diyerek Fenerbahçe'ye transferinde Mourinho etkisinden şu sözlerle bahsetti: "Transfer süreci uzun bir süreçti. Hemen hemen 2 ay boyunca Acun Bey'le iletişim halindeydik. Kendisi gerçekten harika birisi. Yaptığımız ilk görüşmede olumlu, güzel şeyler hissetmiştim. Bunu sanırım daha önce de belirtmiştim, çok büyük bir aileye dahil olacağım düşüncesi oluşmuştu bende. Beni Fenerbahçe ailesine istediğini söylemişti. "

"Bir oyuncu için bu bence çok önemli. Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım. Hissettiğim şeyler güzeldi. Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Bunu daha önce de söylemiştim; eğer Mourinho sizi çağırıyorsa ki herkes onu gayet iyi tanıyor, o "The Special One". Ona hayır demek çok zor. En önemlisi Fenerbahçe'ydi elbette. Harika ve çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. Bütün bu sebeplerden dolayı; Acun Bey'le yaptığım konuşmalar, hocamızla yaptığım konuşmalar ve taraftarlarımız... "

"İsmim Fenerbahçe'yle anıldığı günden itibaren her gün taraftarlarımızdan binlerce mesaj aldım. Başka kulüplerden aldığım teklifler de vardı ama aldığım karar hızlı ve netti, bu büyük camiada oynamayı istedim ve yaptığım seçimden ve burada olmaktan dolayı mutluyum çok şükür. "

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