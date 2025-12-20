İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Sofyan Amrabat pazarlığında büyük fark: Betis ile Fenerbahçe karşı karşıya

Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı kadroda tutmak isteyen Real Betis, 7 milyon euroluk teklife hazırlanırken, sarı-lacivertliler 15 milyon euro talep ediyor.

20 Aralık 2025 Cumartesi 14:59
Sofyan Amrabat pazarlığında büyük fark: Betis ile Fenerbahçe karşı karşıya
Real Betis, Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı kalıcı olarak takımda tutmak istiyor.

FARK 8 MİLYON EURO

İspanyol ekibi, Amrabat'ın bonservisi için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Fenerbahçe ise Amrabat'ın bonservisi için 15 milyon euro talep ediyor.

ACELE EDİLMEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberde, Real Betis için istenen bonservisin maliyetli bir operasyon olduğu ve kulübün acele etmediği belirtildi. Amrabat'ın geleceğinin kısa veya orta vadede çözülmeyecek bir operasyon olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den sonra Real Betis'e giden Amrabat, İspanyol ekibinde 11 maçta süre buldu.

