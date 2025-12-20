Real Betis, Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı kalıcı olarak takımda tutmak istiyor.

FARK 8 MİLYON EURO

İspanyol ekibi, Amrabat'ın bonservisi için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Fenerbahçe ise Amrabat'ın bonservisi için 15 milyon euro talep ediyor.

ACELE EDİLMEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberde, Real Betis için istenen bonservisin maliyetli bir operasyon olduğu ve kulübün acele etmediği belirtildi. Amrabat'ın geleceğinin kısa veya orta vadede çözülmeyecek bir operasyon olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den sonra Real Betis'e giden Amrabat, İspanyol ekibinde 11 maçta süre buldu.