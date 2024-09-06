İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2024 Cuma / 3 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0246
  • EURO
    37,77
  • ALTIN
    2740.08
  • BIST100
    9862.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sofyan Amrabat'ı Diego Simeone'nin elinden aldı! Transferde Jose Mourinho etkisi
Spor

Sofyan Amrabat'ı Diego Simeone'nin elinden aldı! Transferde Jose Mourinho etkisi

Fenerbahçe'nin Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmasının ardından transferin ardındaki gerçekler ortaya çıktı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin başarılı oyuncuyu takımında görmeyi çok istediği ancak Jose Morinho'nun devreye girmesinin ardından Amrabat'ın Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar....

6 Eylül 2024 Cuma 16:35 - Güncelleme:
Sofyan Amrabat'ı Diego Simeone'nin elinden aldı! Transferde Jose Mourinho etkisi
ABONE OL

Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı satın alma opisyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağlayan Fenerbahçe, Faslı orta sahayı Atletico Madrid'in elinden aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Amrabat transferi için oldukça istekliydi. Arjantinli hoca, Amrabat'ı Ağustos ayının sonunda ikna etmek için birkaç kez aradı.

Ancak Atletico Madrid, Amrabat'ın kiralık sözleşmesine herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemek istemedi.

Haberde Fiorentina'nın sadece Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi.

JOSE MOURINHO AMRABAT'I ARADI

Amrabat'ın ise Jose Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği aktarıldı.

  • fenerbahçe
  • sofyan amrabat
  • Diego Simeone
  • transfer çalımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.