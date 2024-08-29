Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir istediği Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertliler, Faslı orta saha için prensip anlaşmasına vardı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katıyor. Yıldız futbolcu için Fiorentina ile prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON MANU'DA OYNADI

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat, kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terletmişti.