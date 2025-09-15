İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Elenince değişiklik istedim

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Betis'e transfer olan Sofyan Amrabat, transfer süreci hakkında konuştu.

15 Eylül 2025 Pazartesi 16:47
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Elenince değişiklik istedim
Real Betis, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

BAŞKAN HARO'DAN HOŞ GELDİN MESAJI

Başkan Angel Haro, Amrabat transferinin önemine dikkat çekti:

"Sofyan'ın transferi, sportif stratejimizin bir yansıması. Son günlerde oluşan fırsatı değerlendirdik ve transferi tamamladık. Hem kendisine hem de ailesine hoş geldin diyorum. Umarım burada mutlu olur ve başarıya ulaşır."

SPORTİF DİREKTÖR FAJARDO: "TAKIMA DENGE KATACAK"

Manu Fajardo ise oyuncunun özelliklerini öne çıkardı:

"Sofyan, orta sahada denge ve liderlik getirecek. Zorlu liglerde oynamaya alışık, güçlü fiziği, dinamizmi ve topu doğru kullanma becerisiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

AMRABAT: "FENERBAHÇE ELENDİ, DEĞİŞİKLİK İSTEDİM"

Amrabat ise ilk açıklamasında çok mutlu olduğunu söyledi:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim."

