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Spor

Sofyan Amrabat'tan transfer itirafı! ''Mourinho'ya hayır demek zor''

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat transfer süreci hakkında bilinmeyenleri anlattı. 28 yaşındaki genç yıldız süreç hakkında 'Eğer Mourinho sizi çağırıyorsa ki ona 'hayır' demek çok zor.' ifadelerini kullandı.

Akşam15 Kasım 2024 Cuma 09:00 - Güncelleme:
Sofyan Amrabat'tan transfer itirafı! ''Mourinho'ya hayır demek zor''
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Sezon başında Fiorentina'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Faslı orta saha Sofyan Amrabat, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan 28'lik yıldız, "Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım. Acun Bey'le iletişim halindeydik. Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Eğer Mourinho sizi çağırıyorsa ki, o özel biri, herkes onu gayet iyi tanıyor, ona 'hayır' demek çok zor. En önemlisi Fenerbahçe'ydi elbette.

İsmim Fenerbahçe'yle anıldığı günden beri her gün taraftarlardan binlerce mesaj aldım. Başka kulüplerden aldığım teklifler de vardı ama aldığım karar hızlı ve netti. Burada şu sözü vermek istiyorum; her gün savaşacağım, son saniyeye kadar mücadele edeceğim, rüyalarımızı inşallah gerçeğe dönüştürmek için. Sizlere inşallah kupalar kazandıracağız, inşallah şampiyon olacağız. Bunun için her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Gerisi kader. Umarım kaderimizde şampiyonluğa ulaşmak vardır" dedi.

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