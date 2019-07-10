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‘Soğan ekmekle karın doyurdum’

Golcü futbolcu, “Savaş bitene kadar başka bir yere göç ettik. Bir yerde 50-55 kişi kaldık, şişelerin üzerinde yattık. Tek yemeğimiz soğan ekmekti. 50 kişi 2 litre sütü paylaşıyorduk” diye konuştu.

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VEDAT Muriç, çocukluğunda büyük bir dram yaşadığını anlattı. Sırp asker, polis ve paramiliter birliklerin, Kosovalılara karşı 1998’de başlattığı harekatta 10 binden fazla insanın öldüğünü ve 1 milyon kişinin de göç ettiğini belirten Muriç şunları söyledi:

ÇAYLAR ŞEKERSİZ

“Çocuktuk. Annemden bir şeyler istediğimde verecek bir şey olmadığı için ağlıyordu. Soğan ekmek veriyordu, sonra acıkıyorduk yine soğan ekmek. Çay gönderiyorlardı, her aileye kaç kişi olursa olsun sayı aynıydı. Ailemiz çayı şekersiz içip şekeri bize veriyorlardı.”

EVİMİZDEN AYRI KALDIK

“50 kişi 2 litre sütü paylaşıyordu. Evimizden başka yere göç etmek zorunda kaldık savaş bitene kadar. Bir yerde 50-55 kişi kalıyorduk. Göç ettikten sonra sadece bir odada 50-55 kişi kalmaya başladık. Onun öncesinde iki gün şişelerin üzerinde bodrumda yattık.”

 

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