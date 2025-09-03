Söğütspor, Bursaspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur eşleşmelerinde Bilecik temsilcisi Söğütspor'un rakibi Bursaspor olmuştu. Müsabaka 4 Eylül Perşembe günü saat 21.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak. Söğütspor maç hazırlıklarını tamamladı. Günü sabah Söğüt İlçe Stadında ter idmanıyla geçirn sarı-lacivertli ekip, ardından maçın oynanacağı Bursa'ya hareket etti. Burada kampa girerek maç saatini bekleyecek olan Söğütspor taraftarların Bursa maçına ilgi göstermesi bekleniyor.

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI'NDAN BÜYÜK JEST

Maç biletleri deplasman taraftarı için 400 TL olarak belirlenirken, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un girişimleri sonucu ücretsiz olarak taraftarlara verilecek. Ayrıca maç günü saat 16.30'da hükümet konağı önünden ücretsiz araç kaldırılacağı öğrenildi.