İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6494
  • EURO
    52,0116
  • ALTIN
    7171.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Söğütspor Oğuzhan Nemli ile anlaştı
Spor

Söğütspor Oğuzhan Nemli ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor'a Oğuzhan Nemli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

IHA11 Şubat 2026 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Söğütspor Oğuzhan Nemli ile anlaştı
ABONE OL

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin ikinci yarısının ilk haftası olan 14. haftada BAY geçerken, transfer dönemin bitmesine az bir süre kala 1 kişiyi kadrosuna dahil etti. Söğütspor başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Nemli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde Söğütspor Başkanı Halil Güzel'de hazır bulundu. Güzel, "Oğuzhan'a Sarı-lacivertli formamız altında göstereceği mücadele için başarılar diler, transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.