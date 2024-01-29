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Spor

Sol bek için kıran kırana pazarlık! 2 yıldız için görüşmeler sürüyor

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray çalışmalarında vites attırdı. Sarı-kırmızılı ekip, 2 yıldız futbolcunun peşine düştü ve transferde sona yaklaştı. İşte detaylar...

29 Ocak 2024 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Sol bek için kıran kırana pazarlık! 2 yıldız için görüşmeler sürüyor
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Galatasaray'da Angelino'nun, önceki gün Roma'ya gideceği öğrenildi. İspanyol futbolcunun transferinin açıklanmasına kesin gözüyle bakılırken, bu bölgede forma giyen bir diğer isim Kazımcan Karataş da halen beklenen performansı veremedi. Bu doğrultuda uzun süredir devam eden sol bek çalışmaları için artık sona gelindi.

SOL BEKTE KIRAN KIRANA!

Galatasaray'da Angelino'nun, önceki gün Roma'ya gideceği öğrenildi. İspanyol futbolcunun transferinin açıklanmasına kesin gözüyle bakılırken, bu bölgede forma giyen bir diğer isim Kazımcan Karataş da halen beklenen performansı veremedi. Bu doğrultuda uzun süredir devam eden sol bek çalışmaları için artık sona gelindi. Listede yer alan isimlerden biri İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın formasını giyen Marcos Acuna'ydı.

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu için ilk hedef, sezon sonuna kadar oyuncuyu kiralamak. Ardından ise bu bölgeye gelecek vadeden bir ismi kazandırmak. Ancak Sevilla cephesi, 2025 Haziran'a kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncuyu, tamamen elinden çıkarmak istiyor. Bu durum da görüşmeleri tıkıyor.

TEKLİFİ YÜKSELTMEYECEKLER

Listedeki diğer isim de İskoçya'da Glasgow Rangers'ta görev yapan Rıdvan Yılmaz'dı. 22 yaşındaki oyuncu ile yapılan pazarlıklarda bir hayli yol katedildi. Son olarak Rangers cephesi 4.5 milyon Euro bonservis istedi. Galatasaray ise son teklifini 3.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Sarı-Kırmızılılar, teklifini daha fazla artırmayı düşünmüyor. Yani Rangers, 3.5 milyon Euro'yu kabul ederse, büyük bir ihtimal ile 22 yaşındaki futbolcu Aslan olacak.

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