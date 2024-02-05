Sol bek konusunu bir türlü çözüme kavuşturamayan Cim Bom, bu sorunu artık gidermek istiyor. Rota ise hem yerli hem de genç oyuncular olacak...

3 İSİM İÇİN YOĞUN MESAİ

Listenin ilk sırasında uzun süredir gündemde olan Rıdvan Yılmaz var. Kulübü Glasgow Rangers, 4.5 milyon Euro talep ederken, yönetim ise 3.5 milyon Euro önermişti. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

Sonrasında ise listeye Fatih Karagümrük'te görev yapan Levent Mercan girdi. Kırmızı siyahlılar, 23 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz bırakmak istemiyor. Sarı kırmızılılar ise transferi uygun bir şekilde bitirmenin peşinde.

3'ÜNDEN BİRİ OLACAK

Bu doğrultuda takas yöntemine gidilecek. Levent için Kazımcan Karataş ve bir miktar para verilecek. Eğer iki futbolcu ile de anlaşma olmazsa rota bu kez Almanya'ya kayacak.

Freiburg'un altyapısında görev yapan Berkay Yılmaz ile temaslar devam ediyor. 18 yaşındaki oyuncu, hem savunmada hem de hücumda çok etkili bir futbol ortaya koyarken, sezonun geri kalan kısmında 9 maçta 1 gol ve 3 asist ile oynadı. Cim Bom, 3 oyuncudan birini mutlaka renklerine bağlayacak.