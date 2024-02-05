İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2024 Pazartesi / 26 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5534
  • EURO
    32,959
  • ALTIN
    1993.08
  • BIST100
    8709.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sol beke 3 yerli aday! Galatasaray'dan transfer için yoğun mesai
Spor

Sol beke 3 yerli aday! Galatasaray'dan transfer için yoğun mesai

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol beke hem yerli hem de genç bir isim takviye etmek isteyen sarı kırmızılı ekip 3 isim üzerinde yoğunlaştı. İşte detaylar...

5 Şubat 2024 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Sol beke 3 yerli aday! Galatasaray'dan transfer için yoğun mesai
ABONE OL

Sol bek konusunu bir türlü çözüme kavuşturamayan Cim Bom, bu sorunu artık gidermek istiyor. Rota ise hem yerli hem de genç oyuncular olacak...

3 İSİM İÇİN YOĞUN MESAİ

Listenin ilk sırasında uzun süredir gündemde olan Rıdvan Yılmaz var. Kulübü Glasgow Rangers, 4.5 milyon Euro talep ederken, yönetim ise 3.5 milyon Euro önermişti. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

Sonrasında ise listeye Fatih Karagümrük'te görev yapan Levent Mercan girdi. Kırmızı siyahlılar, 23 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz bırakmak istemiyor. Sarı kırmızılılar ise transferi uygun bir şekilde bitirmenin peşinde.

3'ÜNDEN BİRİ OLACAK

Bu doğrultuda takas yöntemine gidilecek. Levent için Kazımcan Karataş ve bir miktar para verilecek. Eğer iki futbolcu ile de anlaşma olmazsa rota bu kez Almanya'ya kayacak.

Freiburg'un altyapısında görev yapan Berkay Yılmaz ile temaslar devam ediyor. 18 yaşındaki oyuncu, hem savunmada hem de hücumda çok etkili bir futbol ortaya koyarken, sezonun geri kalan kısmında 9 maçta 1 gol ve 3 asist ile oynadı. Cim Bom, 3 oyuncudan birini mutlaka renklerine bağlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.