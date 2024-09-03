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Spor

Sol beke takviye! Fenerbahçe yeni Ferdi'sini Ada'da buldu

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Chelsea'de kadro dışı kalan Ben Chilwell'i gündemine aldı. Sarı lacivertli ekibin, Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşan boşluğu Chilwell ile doldurmak istediği ifade edildi.

3 Eylül 2024 Salı 23:57 - Güncelleme:
Sol beke takviye! Fenerbahçe yeni Ferdi'sini Ada'da buldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferi için girişimlerini sıklaştırdı.

İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca'nın kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki İngiliz sol bek Ben Chilwell ile ilgileniyor.

Haberde, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'ndan doğan boşluğu Chilwell ile doldurmak istediği ifade edildi.

"TEK UMUDU TÜRKİYE"

Öte yandan Telegraph'ın haberine göre; Chelsea, Ben Chilwell'i sezon sonuna kadar Türkiye'ye kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Haberde, Chilwell'in tek umudunun Türkiye Ligi olduğu ve Türkiye'ye transferinin gerçekleşmemesi halinde devre arasına kadar futboldan uzak kalacağı ifade edildi.

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