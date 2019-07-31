Sol beke Umut
SON dönemde forvet ve stoper transferlerine yoğunlaşan Fener’in sol bek için de yeni bir hamle yaparak, Bursasporlu Umut Meraş için tekrar devreye girdiği öğrenildi.
- Star Spor
Kanarya, Yeşil-Beyazlı kulübe 1.5 milyon euroluk bir teklif yaparken, Başkan Mesut Mestan’ın 1-2 gün içinde cevabı vereceği ifade edildi.
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