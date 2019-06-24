Sol bekte hedef Jairo Riedewald

İngiliz ekibinin 2 sezon önce Ajax’tan 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Riedewald’ın geçen sezon az oynadığı için fiyatının 5 milyon euroya kadar düştüğü kaydedildi. Kartal, Hollandalı’nın işini 3 milyon euroya bitirmeyi hedefliyor.