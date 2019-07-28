Sol bekte üç aday yarışıyor

Hem maliyeti yüksek olmayacak, hem de takıma katkı verecek bir transfer yapmaya çalışan Siyah-Beyazlılar’ın listesinde 3 oyuncunun bulunduğu öğrenildi. Kartal, Paderbornlu Collins’i listenin en başına alırken, ayrıca Flamengolu Miguel Trauco ve Genkli Bojan Nastic ile de temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş 3 oyuncu için de öncelikle kiralayıp, satın alma opsiyonlu anlaşma peşinde.