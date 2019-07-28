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Sol bekte üç aday yarışıyor

SAĞ beki Douglas’ı transfer ederek sağlama alan Beşiktaş, şimdi de sol bek için çalışmalara hız verdi.

  • Star Spor
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Hem maliyeti yüksek olmayacak, hem de takıma katkı verecek bir transfer yapmaya çalışan Siyah-Beyazlılar’ın listesinde 3 oyuncunun bulunduğu öğrenildi. Kartal, Paderbornlu Collins’i listenin en başına alırken, ayrıca Flamengolu Miguel Trauco ve Genkli Bojan Nastic ile de temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş 3 oyuncu için de öncelikle kiralayıp, satın alma opsiyonlu anlaşma peşinde.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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