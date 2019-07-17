Sol kanada ‘Atom Karınca’

FENERBAHÇE’NİN Konoplyanka transferinde mutlu sona ulaştığı ileri sürüldü. Alman Bild Gazetesi, iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ileri sürerek, “Schalkeli yöneticiler Konoplyanka için en başta 5 milyon euro istiyordu. Ancak Türk ekibi 3 milyon eurodan yukarıya çıkmadı. Schalke de bunu kabul etti” diye yazdı.

SON DETAYLAR MASADA

Kulüpler arasındaki anlaşmanın büyük oranda tamamlandığının vurgulandığı haberde, Fenerbahçe’nin Yevhen Konoplyanka ile daha önceden anlaşmaya vardığı detayı da yer aldı. Bild, transferde artık son detayların görüşüldüğünü ve birkaç gün içerisinde her iki kulüp tarafından da transferin resmen açıklanacağını belirtti.

ÜÇ SENELİK ANLAŞMA

Sarı-Lacivertli yöneticilerin 3 yıllık anlaşmaya vardığı Ukraynalı oyuncuya senelik 3 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun asıl mevkisi sol kanat. Ancak 10 numarada ve forvet arkasında da görev yapan yıldız futbolcu geçen sezon Bundesliga’da 13 maçta 654 dakika oynadı, 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.