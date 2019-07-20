Sol kanada Krejci takviyesi

TRANSFER çalışmalarında artık son aşamaya gelen Trabzonspor’un gündemine Bolognalı Ladislav Krejci’nin geldiği ileri sürüldü. İtalyan Tuttomercatoweb sitesi, Bordo-Mavili kulübün Çek Milli Takımı’nda da forma giyen sol kanat oyuncusu için görüşmelerde bulunduğunu yazdı. Krejci ile Kasımpaşa’nın da ilgilendiği ancak bu transferde Karadeniz ekibinin biraz daha avantajlı olduğu vurgulandı. 2016’dan bu yana Bologna formasını giyen 27 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 2 milyon euro olduğu ve Trabzonspor’un bu rakamı biraz aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi. Öte yandan Trabzonspor’un golcü adayları arasında yer alan Santini konusunda da Bordo-Mavililer’in ısrarı devam ediyor. Yönetimin, Hırvat oyuncu için Anderlecht’e 2 milyon euroluk bir teklif yaptığı, Belçikalılar’ın ise 3 milyon euro talep ettikleri öğrenildi.