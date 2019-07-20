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Sol kroşe Durmusi

Beşiktaş, Lazio’nun 25 yaşındaki yıldızını kiralamak için harekete geçti. Sözleşmeye 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak isteyen İtalyanlar indirim yaparsa transfer bitecek.

  • Star Spor
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KADROSUNA Tyler Boy’du katarak bu sezonki ilk transferini yapan Beşiktaş’ın yeni rotası sol bek... Adriano’nun takımdan ayrılmasının ardından bu mevkide tek kalan Caner Erkin’e alternatif arayan Siyah-Beyazlılar, aradığı ismi İtalya’da buldu. Kartal, Lazio forması giyen Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi için resmi temaslara başladı. İlk olarak 25 yaşındaki sol bekin menajeriyle görüşen ve olumlu yanıt alan yönetimin, İtalyan kulübü ile pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

YÖNETİM, LAZİO’DAN İNDİRİM İSTEDİ

Siyah-Beyazlılar’ın Durmisi’yi renklerine bağlamak için Adem Ljajic transferindeki ‘zorunlu satın alma’ yöntemini uygulayacağı ortaya çıktı. Serie A ekibine 1 yıllık kiralama teklifinde bulunan Kartal, yıldız oyuncunun 8 milyon euro olan zorunlu satın alma opsiyonunu aşağı çekmek için uğraş veriyor. Lazio indirime gitmeyi kabul ederse Durmisi transferi mutlu sonla bitecek. Danimarka Milli Takımı’nda da görev yapan Riza Durmisi, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 19 resmi maçta şans bulmuştu.

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