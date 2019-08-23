Sol şeritte hız yapacak

BEŞİKTAŞ önceki gece Futbol Direktörü Ali Naibi ile birlikte İstanbul’a gelen Fransız kanat oyuncusu Georges Kevin N’Koudou Mbida ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

MONACO’DA KİRALIK OYNADI

Fransa’da Nantes ve Marsilya formaları giyen 24 yaşındaki N’Koudou, 2016 yılında 11 milyon sterlin karşılığında Tottenham Hotspur’a transfer olmuştu. Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu Burnley ve Monaco takımlarında kiralık olarak forma giydi. Sezon başında döndüğü İngiliz ekibinde de sadece 1 maçta 2 dakika oynadı.

MALİYETİ 12.4 MİLYON EURO

Yönetici Ali Naibi’nin yer aldığı törende 4 yıllık imza atan N’Koudou için Tottenham’a 4 milyon euro bonsevis ücreti ödenecek. Fransız oyuncu da yıllık 2.1 milyon euro kazanacak. “Çağırdınız geldim” diyerek taraftarlara mesaj veren N’Koudou, sol kanatta driplingleri, hızı ve bitiriciliği ile dikkat çekiyor. 1.74 boyundaki oyuncu rakiplerini de kolay geçebiliyor.