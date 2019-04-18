Sola Nagatomo, sağa Linnes
Aslan’da iyileşen Japon sol bek ilk 11’e dönerken, Linnes sağ beke geçecek. Cezalı Onyekuru ve sakat Feghouli’nin yerlerine Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Sinan Gümüş’ten ikisi oynayacak.
- Star Spor
SÜPER Lig’de lider Başakşehir’in Beşiktaş’a kaybettiği haftada deplasmanda Fener’le berabere kalarak avantajı değerlendiremeyen G.Saray’ın kadrosunda Kayseri maçında önemli değişiklikler olacak. Sarı-Kırmızılılar’da cezalı duruma düşen Onyekuru’nun yanı sıra sakatlanan Feghouli’nin de forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim’in iyileşen Yuto Nagatomo’ya sol bekte görev verip, Linnes’i sağ kanada çekmesi bekleniyor. Cezalı Onyekuru’nun yokluğunda Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Sinan Gümüş’ten ikisi kanatlarda görev yapacak. Mariano’nun ise kulübeye çekileceği ifade ediliyor.
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