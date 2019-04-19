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Sola Sambacı aday Danilo

Sarı-Lacivertliler’in Corinthians’ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi. Torino’nun Danilo için 1.5 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’YE Brezilya’dan sürpriz sol bek!.. Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçirmekte olan Sarı-Lacivertliler, bir taraftan kalan 6 haftayı en iyi şekilde tamamlamaya çalışıp, diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için arayışlarına devam ederken, Brezilya basını, Fener’in Danilo Avelar’ı transfer etmek istediğini ileri sürdü.

BREZİLYA’DAN 3 TALİBİ VAR

Globo Esporte, İtalya Seri A ekiplerinden Torino’nun 16 Temmuz 2028’de Corinthians’a kiralık verdiği 29 yaşındaki İtalyan asıllı Sambacı’nın bonservisi için 1.5 milyon euro talep ettiğini yazdı. Haberde Corinthians’ın Danilo’yu almak istediği ve Torino’ya 1 milyon Euro önerdiği, ancak Palmeiras ve Gremio’nun da bu oyuncunun peşinde olduğu belirtildi.

ALMANYA’DA KUPA KAZANDI

Torino’nun 2015 yılında 2 milyon euro karşılığında Cagliari’den transfer ettiği Brezilyalı savunmacı, geçen sezonu Fransa’nın Amiens takımında kiralık olarak geçirmişti. Joinville Esporte’de futbola başlayan 29 yaşındaki Avelar, kariyerinde Karpaty, Schalke 04, Cagliari, Torino ve Corinthians formalarını giyerken, Almanya’da bir kez kupa sevinci yaşadı.

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