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Sola yeni aday Nastic

Rıza Durmusi için Lazio’nun 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunda diretmesi üzerine Beşiktaş, Genk’te oynayan sol bek Bojan Nastic için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar oyuncuyu düşük bir bedelle almak istiyor.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ, Adriano’nun ayrılmasından sonra teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle Caner Erkin’e sol bekte alternatif olacak bir oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçmiş, Laziolu Riza Durmusi’yi listesinin ilk sırasına almıştı. Bu oyuncuyla her konuda anlaşan Siyah-Beyazlılar Lazio’nun 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuna takıldı.

FİYATINI SORDULAR

İtalyan kulübünün kiralamaya sıcak baktığı ancak 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirime gitmemesi üzerine Beşiktaş’ın listeye Boşnak milli sol bek Bojan Nastic’i dahil ettiği öğrenildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre Siyah-Beyazlı kulübün kurmaylarının 25 yaşındaki defans oyuncusu için Genk’e fiyat sorduğu ortaya çıktı.

KARTAL’DAN 1 MİLYON EURO

Geçen sezonun 2. yarısını Oostende’de kiralık olarak geçiren Nastic için Genk’in 2.5 milyon euro talep ettiği, Beşiktaş’ın ise Boşnak sol bek için 1 milyon euroluk bir bedel düşündüğü ve indirim istediği vurgulandı. Kartal, düşündüğü rakama inilmezse Nastic’i kiralamayı planlıyor. Boşnak oyuncu Genk’te 13, Oostende’de yine 13 maç oynadı.

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