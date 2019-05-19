Soldado, Getafe ile iki yıllığına anlaştı
SÖZLEŞMESİ sezon sonunda bitecek olan İspanyol golcü Roberto Soldado’nun ülkesinin takımlarından Getafe ile anlaştığı belirtildi.
- Star Spor
As gazetesinde çıkan habere göre Soldado’nun La Liga ekiplerinden Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. 33 yaşındaki santrafor, Fenerbahçe’de bu sezon 24 maçta forma giyip 7 gol atarken, 4 de asist yapmayı başardı. Bu arada Kanarya Andre Ayew’in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını Wansea’ye bildirdi.
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