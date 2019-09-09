Soldado, Süper Lig’e laf attı
Fenerbahçe sözleşmesini yenilemediği için Granada’ya giden Roberto Soldado, Süper Lig’e laf attı.
- star.com.tr
Sarı-Lacivertli takıma büyük ümitlerle gelen ancak beklenen katkıyı veremeyen Soldado, “Dünyanın en iyi ligine (La Liga) döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle düşük seviyeli bir ligden sonra buraya gelmek oldukça heyecan verici. İlk 2 idmanda çok zorlandım. Antrenman şartları 2 yıl geçirdiğim Türkiye’den daha ağırdı. Takıma adapte olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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