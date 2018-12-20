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Soldado yeniden Villarreal'e...

Fenerbahçe’ye büyük ümitlerle transfer edilen Roberto Soldado’nun eski takımına geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

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Sarı-lacivertli ekibe büyük ümitlerle transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Roberto Soldado’nun eski takımına geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

Fenerbahçe’ye Villarreal’den gelen İspanyol forvetin, yeniden bu takıma dönmesinin yolunun açıldığı savunuldu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sarı Denizaltılar deneyimli forveti yeniden kadrosuna katmayı düşünüyor ve bu konuda girişimlerde bulunmayı hazırlanıyor.

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