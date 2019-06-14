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Salomon Rondon bombası! İlk teklif belli oldu

Fenerbahçe, 29 yaşındaki forvet Salomon Rondon’un menajeriyle görüştü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif ettiği öne sürüldü.

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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, golcü transferine yoğunlaştı. Alman yıldız Max Kruse’nin oyalamasından bıkan Sarı-Lacivertliler, rotasını İngiltere’ye çevirdi. Hedefteki isim ise West Bromwich’in Venezuelalı forveti Solomon Rondon. Fenerbahçe’nin, 29 yaşındaki golcünün menajeriyle görüştüğü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif edildiği belirtildi.

COMOLLİ’DEN ADA ÇIKARMASI

WEST Bromwich, geçtiğimiz sezonu Newcastle United’da kiralık olarak geçiren ve attığı 11 gol sonrası takımında yılın oyuncusu seçilen Rondon’un maaşından kurtulmak istiyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Fenerbahçe bu transferde oldukça ısrarcı. Sportif direktör Damien Comolli’nin Başkan Ali Koç’tan aldığı tam yetkiyle önümüzdeki günlerde İngiltere’ye gideceği ve Bromwich yönetimiyle masaya oturacağı kaydedildi.

(Güneş)

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