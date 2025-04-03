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Spor

Solskjaer, Göztepe karşısına 2 değişiklikle çıktı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer son oynanan Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 3 farklı futbolcuyla sahaya çıktı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 21:05 - Güncelleme:
Solskjaer, Göztepe karşısına 2 değişiklikle çıktı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yendikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Mert Günok ile Gabriel Paulista'yı İzmir ekibi karşısında kulübeye çekti.

Solskjaer, kalede Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu, savunmanın ortasında ise Gabriel Paulista'yı yedek bekleterek Tayyip Talha Sanuç'u görevlendirdi.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mert Günok, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Derbide golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Göztepe karşısında da İtalyan oyuncuyu yedek başlattı.

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçının ardından Göztepe karşısında da forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmadı.

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