Solskjaer, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi umudunu artırdı

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 5-0'lık galibiyetle açılan sezonda Ekim 2024'te başlayan düşüşle teknik direktör değişikliğine giden siyah-beyazlılarda yeni yönetim ve teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in ilk maç performansı, taraftarın yüzünü güldürdü.

Siyah-beyazlı futbol takımı, başkan Serdal Adalı ve ekibinin 29 Aralık'ta olağanüstü seçimli genel kurulda göreve gelmesinin ardından mağlubiyeti unuttu.

Yeni yılda oynanan 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Athletic Bilbao karşısındaki ilk sınavında oyuna etkisi, taraftarı mutlu etti.



AVRUPA LİGİ'NDE UMUTLARI ARTIRDI

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına bu sezon yenilgilerle başlayan Beşiktaş, puan tablosunda üst sıralardan uzakta kaldı.

Lig aşamasında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan ve 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, son hafta öncesinde play-off umudunu korudu.

"Kara kartal", 8. ve son hafta maçında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda oynanacak mücadeleyi de kazanarak lig aşamasını ilk 16'da tamamlamak ve play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.



YENİDEN ÇIKIŞ ARIYOR

Olağanüstü seçimli genel kurulda görevi devralan başkan Serdal Adalı ve ekibinin başa gelmesiyle Beşiktaş, oynadığı 5 maçta da yenilmedi.

Corendon Alanyaspor ile 1-1 sonuçlanan maçın ardından göreve gelen Adalı yönetiminde ligde sırasıyla Çaykur Rizespor (1-1), Sipay Bodrum FK (2-1) ve Reeder Samsunspor (0-0) ile karşılaşan Beşiktaş, bu mücadelelerden 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan zorlu müsabakada Athletic Bilbao'yu net bir skorla 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini toplamda 6 maça çıkardı.

"Kara kartal", 2025 yılında namağlup serisini devam ettiriyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR SOLSKJAER, GALİBİYETLE BAŞLADI

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle Beşiktaş'taki görevine iyi bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş'taki mesaisine 19 Ocak Pazar günü düzenlenen imza töreninin ardından resmi olarak başlayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde çıktı.

Norveçli teknik adam, İspanyol ekibi karşısında alınan galibiyet ve ortaya konulan futbolla siyah-beyazlı taraftarları umutlandırdı.



SOLSKJAER, MANCHESTER UNİTED'DAKİ BAŞLANGICI HATIRLATTI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer'in ilk maçında Athletic Bilbao karşısında alınan 4-1'lik farklı sonuç, Norveçli teknik adamın Manchester United'ı çalıştırdığı dönemi anımsattı.

İngiliz ekibini 19 Aralık 2018'de başlayan ve 21 Kasım 2021'de sona eren dönemde çalıştıran deneyimli teknik adam, Manchester United'ın başındaki ilk karşılaşmasında Cardiff City'yi deplasmanda 5-1 yenmişti.

Solskjaer, söz konusu maçla beraber görev yaptığı ilk 20 mücadelede 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşamıştı.



RAFA SİLVA, SKORA KATKISINA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Rafa Silva, Athletic Bilbao maçında gösterdiği performansla takdir topladı.

Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın Milot Rashica ile bulduğu ilk iki golün pasını veren Portekizli oyuncu, üçüncü golde ise rakip fileleri kendisi havalandırdı.

Mücadelede 87 dakika sahada kalan 31 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 30 karşılaşmaya çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



RASHİCA, 4 AY SONRA GOL KAYDETTİ

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Athletic Bilbao karşısında siyah-beyazlı formayla 4 ay sonra gol buldu.

Bu sezon Süper Lig'de 22 Eylül tarihinde ikas Eyüpspor ile oynanan mücadelede gol atan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, dünkü maçta İspanyol ekibinin iki kez ağlarını havalandırdı.

Rashica, takım arkadaşı Rafa Silva'nın da attığı 3. golün asistini yaptı.

Takımına 4 aylık aranın ardından gol katkısı veren Milot Rashica, 22 maçta 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.



SVENSSON, ÇIKIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş'ın Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson, Athletic Bilbao maçında gösterdiği performansla ön plana çıktı.

İspanyol ekibinin yıldız kanat oyuncusu Nico Williams ile sık sık karşı karşıya gelen 31 yaşındaki sağ bek, rakibini hücumda durdurmayı başardı.

Svensson'a üstünlük kuramayan Nico Williams, ilk yarının ortalarında kanat değiştirdi.

Norveçli futbolcu maç sonunda kulüp televizyonuna verdiği Türkçe röportajda "Nico Williams iyi bir oyuncu ama o bir insan, ben de bir insanım. Biz Beşiktaş'ız, hiç korkmuyoruz. Takım olarak savaştık." ifadelerini kullandı.



ATHLETİC BİLBAO, BU SEZON İLK KEZ 4 GOL YEDİ

İspanyol takımı, bu sezon bir maçta ilk kez 4 gol yerken, en farklı yenilgisini de yine Beşiktaş karşısında aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanan dünkü maça kadar en farklı yenilgisini İspanya Süper Kupası yarı finalinde Barcelona'ya karşı 2-0 ile alan Athletic Bilbao, bu sezonki en farklı mağlubiyetini siyah-beyazlılar önünde 4-1'lik skorla yaşadı.

İspanya temsilcisi, siyah-beyazlılar karşısında bu sezon kalesinde de en çok gol gördüğü karşılaşmayı oynadı.

Daha önce İspanya Kral Kupası'nda Osasuna'ya 3-2 yenildiği müsabakada filelerinde 3 gol gören Athletic Bilbao, deplasmanda "Kara kartal"ın 4 golüne engel olamadı.

Öte yandan dünkü maçtan önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2 golle, kalesinde en az gol gören ekip olan İspanyolların bu performansı da geride kaldı.

Athletic Bilbao'nun 4-1'lik sonucun ardından kalesinde gördüğü gol sayısı 6'ya çıktı.