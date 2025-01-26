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Spor

Solskjaer: Bugün Antalyaspor'a göre bir planımız var

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer bugün deplasmanda oynanacak Antalayaspor maçı öncesi konuştu.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 15:43 - Güncelleme:
Solskjaer: Bugün Antalyaspor'a göre bir planımız var
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Maç hakkında konuşan Solskjaer, "Taktik olarak çok az şeyi değiştirdik. Rakibimizin hocası Emre Belözoğlu'nun iç sahadaki ilk maçı olacak. Bizim Bilbao'ya yaptığımız gibi, onlar da taraftarlarıyla güçlerini birleştirecekler. Bugün Antalyaspor'a göre bir planımız var. Zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık." dedi.

Kadro seçimi hakkında konuşan teknik adam, "Semih üst düzey bir santrfor. Bu anlamda onu seçtik. Ciro, Noel'den önce sakatlık yaşadı, dikkatli olmalıyız. Alex üst düzey ve çok iyi bir oyuncu. Bugün ona fırsatı değerlendirirse başarılı olması için yardımcı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

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