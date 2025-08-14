Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konferans Ligi ön eleme turu St. Patrick's karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesi konuşan Solskjaer, "Bugün kazanmak istiyoruz. Geçen haftaya göre kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ritim kazanmak istiyoruz. Sezon başlarken özgüven, ritim, kaliteyi kazandırmak istiyoruz takıma." dedi.

İlk 11 hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Rashica geçen hafta hastaydı, şimdi süre alması gerekiyor. Keny'nin süre alması gerekiyor, çok umudumuz var. İkisinin de çok iyi oynamalarını bekliyorum. Rafa ve Tammy'e fırsat yaratmalarını bekliyoruz." sözlerini sarf etti.