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Spor

Solskjaer: Bunu kabul etmiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupadaki Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi25 Şubat 2025 Salı 17:55 - Güncelleme:
Solskjaer: Bunu kabul etmiyorum
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupadaki Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, 2-1'lik galibiyet için, "Grupta lider olmak önemliydi. Çok iyi bir takımla oynadık. İyi şanslar yakaladık, pozisyonlar ürettik ama 1-0'dan sonra biraz yavaşladık diyebilirim. 2'yi 3'ü bulup maçı bitirmemiz gerektiğiğini düşünüyordum. Maç 65'te 1-1 oldu. Bunu yapmamamız lazım. Rafa gerçekten güzel bir gol attı." ifadelerini kullandı.

"BUNU KABUL ETMİYORUM"

Takımda oyuncular üzerindeki etkisi ve son haftalarda alınan başarılı sonuçlar sorulan Ole Gunnar Solskjaer, "Kısa sürede bu değişim nasıl oldu?" sorusunun ardından, "Biz insanlarla çalışıyoruz. İlk geldiğimizde takımın durumu biraz zordu. Ufak tefek değişiklikler yaptık aslında. Önemli olan herkesin Beşiktaş'ın değerini bilmesi. Oyuncuların kötü bir vücut dili göstermesini kabul etmiyorum. Yüzde yüzlerini verip istediklerinde oyundan çıkabilirler çünkü yedek kulübesinde çok iyi oyuncularımız var. Aslında hocalığın büyüsü de herkesin beraber hareket ettiği bir takım yaratmak. Çok iyi takımlar görmüşüzdür ama birlik olmadıkları zaman başarılı olamıyorlar. Beraberlik çok önemli. Taraftarların bizimle beraber olması da çok önemli." sözlerini sarf etti.

Solskjaer, takımda ilk kez 11'de yer alan ve Beşiktaş'ta ilk golünü atan Keny Arroyo için gelen soruya, "Keny heyecan verici bir oyuncu, çok yetenekli. Ama yeni bir kıtaya geldi ve yavaş yavaş alışması gerekiyor. Özellikle önümüzdeki sezon daha iyi bir Keny görmek için çalışıyoruz." dedi.

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