Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu. İşte o sözler...

"FANTASTİK!

"Mert fantastik! Ne kaleci ama!"

"BEŞİKTAŞLILIĞI GÖSTERDİK"

"4-3-3 oynadık diyebilirim. Milot ve Mustafa'yı kanattta kullanıp, rakibin beklerine çıkartmamayı düşündük. Fenerbahçe'ye karşı tüm oyuncularımız savaşma ruhu gösterdi. Birlikte savaştılar. Beşiktaşlılığı gösterdiler sahada."

"MERT, PAULISTA HARİKAYDI!"

"Şansa da ihtiyacımız vardı. Kaleci İrfan penaltıyı kurtardı. Ardından Gedson telafi etti diyebiliriz. İyiydi. Mert'i çok tebrik ediyorum. Mert, her anlamda çok iyi performans gösterdi. Topu da daha çok tutabilirdik ikinci yarıda, o şekilde daha rahat savunma yapabilirdik. Mert'in haricinde, Gabriel Paulista'yı tebrik ediyorum. Harika performans gösterdi."

"ONA ÖZEL TEBRİK"

"Özel tebriğim Felix'e. Uzun süre yoktu ve bu hafta geri döndü. Dzeko ve En-Nesyri girdi oyuna ve Felix'i soktum ve harika oynadı. Sağlık ekibimize de teşekkür ediyorum. Onu bu kadar kısa sürede döndürdükleri için tebrik ediyorum."

"SEZON SONU ÖNEMLİ"

"Sezon sonu bizim için çok önemli olacak. 3. olmak istiyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlarda ve maçlarda neler yaptıklarına bakıyoruz. Hepsi çok iyi oyuncular ama kolektif olarak birlikte savaşmamız gereken bir durumdayız."

"HARİKA MI OYNADIK, HAYIR AMA..."

"Bugün harika mı oynadık, hayır ama kramp girene kadar koşan oyuncular vardı sahada. Birbiri için koşan, savaşan oyuncular gördük."

"PERFORMANSLARI, GELECEK SENE İÇİN..."

"Kalan maçlarda yapacakları önümüzdeki sene için fırsat yaratacak. Kalan maçlarda da performanslarına bakacağız."