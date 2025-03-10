Solskjaer: Futbol bazen yumruk atabilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "Futbol, size bazen böyle yumruklar atabilir. Futbolun böyle bir tarafı vardır." dedi.

Açıklamalarına devam eden Norveçli teknik adam, "İkinci yarının başında şanslar yakaladık, ikinci golü atsak bir şeyler değişebilirdi ama duran toptan gol yedik. İkinci golü de kötü yedik. Rakibimiz 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama futbol böyle. Bugün çok şey öğrendim. Hedefimize devam etmeliyiz. 6 maçtır kazanıyorduk, iyi bir süreçti ama önümüze bakmalıyız. Bunlar için futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar diyebiliriz." sözlerini sarf etti.

Solskjaer, son olarak, "Yorgun olduğumuzu düşünmüyorum. 8 gün boyunca bu maça hazırlandık, iyi hazırlandık. Bu maç içerisinde de davranış biçimimiz iyiydi. Son paslar, kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. Rafa Silva'ya bir parantez açmak istiyorum. Bugün çok iyi oynadı. Karalarımızda defansif olarak da iyi kararlar vermedik, kötüydük. İkinci yarıda ikinci gol gelse farklı bir maç olabilirdi. İki gol de hayal kırıklığı yaratan gollerdi. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi, devam etmek ve öğrenmek zorundayız. Yapacağımız tek şey çalışmak." dedi.