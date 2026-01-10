Solskjaer geri dönüşe hazırlanıyor

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'a geri dönebilir. Ruben Amorim sonrası adı İngiliz deviyle anılan Norveçli teknik adamın, maaşını da duyurdular.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, 1999'daki üçleme (Treble) zaferinin mimarlarından olan Solskjaer, Old Trafford'daki üçüncü döneminin gerçekleşmesi halinde kazanacağı ücreti de netleştirmiş durumda.

Norveçli teknik adam, yeniden göreve getirilmesi halinde daha ekonomik bir seçenek olarak görülüyor. Nettavisen'e göre Solskjaer, United'ın başına ilk geçtiğinde yıllık 7,2 milyon sterlin (10 milyon dolar) kazanıyordu ve bu şartlar kalıcı sözleşmesinde de korunmuştu.

İddialara göre Solskjaer, haftalık 50-60 bin sterlin arasında bir ücret alacak. Sözleşmede Şampiyonlar Ligi'ne katılım gibi önemli bonus maddeleri de yer alacak ve bu primlerin toplamı 4 milyon sterline (5 milyon dolar) kadar çıkabilecek.