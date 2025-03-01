Solskjaer: Hastalığı nedeniyle kadro dışı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı.

Mücadele öncesi konuşan Solskjaer, "Özel bir haffta sonu. Ramazan ayı mübarek olsun, 3 Mart kulübümüzün doğum günü. Taraftarımıza doğum günümüz kutlu olsun demek istiyoruz." dedi.

Rakibi Kayserispor ile ilgili de konuşan deneyimli hoca "Daha yeni başladık! Umarım pozitif süreç devam eder. Bugün de oyuncularımız için bir test, meydan okuma olacak çünkü rakibimiz yeni hocasıyla çıkışa geçen iyi bir takım." ifadelerini kullandı.

"BU NEDENLE KADRO DIŞI"

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo ile ilgili de açıklama yapan Ole, "Elan çok iyi idman yaptı ama hastalığı vardı. Tam yüzde yüz hazır değil bu yüzden. Tüm oyuncularım fit, iyi çalışıyor. Elan da iyi çalıştı ama hastalığı nedeniyle kadro dışında kaldı. Zamanla süre bulacak ve takımın içerisine monte edilecek." sözlerini sarf etti.