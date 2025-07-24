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Spor

Solskjaer: Hayalimiz final, ilk adımı bugün atıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı öncesi konuştu. Takımının hazır olduğunu belirten Norveçli hoca, 'Hayalimiz bu. Finali istiyoruz. Bu uzun bir macera ve ilk adımı bugün atmak istiyoruz' dedi.

Haber Merkezi24 Temmuz 2025 Perşembe 20:54 - Güncelleme:
Solskjaer: Hayalimiz final, ilk adımı bugün atıyoruz
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, "Rakibimiz iyi bir takım. Shakhtar, hızlı bir takım. Bugün derinde savunma yapıp, kontra oynayacaklarını düşünüyorum. Konsantrasyonumuz çok iyi. Uzun bir ara oldu. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Hazırız. Oyuncularımın hazır olduğunu ve iyi maç çıkartacaklarını biliyorum." dedi.

Solskjaer, "Bizim hayalimiz bu, bunu (final) istiyoruz. Uzun bir macera. Bu maceranın ilk adımı bugün. Bugün isteğimizi göstermek istiyoruz. Taraftarımıza bir şeyler göstermek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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