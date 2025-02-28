Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kısa sürede büyük bir değişime imza attı. Ekibiyle birlikte dört elle işine sarılan Norveçli hoca, Siyah-Beyazlı takımı ayağa kaldırdı. Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde yaklaşık bir ayda toplam 8 maçta 6 galibiyet alırken, bu sezon ilk kez resmi karşılaşmalarda üst üste 5 kez kazanmayı başardı.

Deneyimli çalıştırıcının döneminde Kara Kartal, kupada da adını çeyrek finale yazdırdı. Manchester United'ı yakından takip eden Norveçli gazeteci Eivind Holth, başarılı teknik adamın Türkiye'deki performansını yorumladı: "Solskjaer antrenörlükten çok psikologluk yapıyor. Takım içinde birlik ve beraberliği çok iyi oluşturdu. Doğru tuşlara basıyor ve oyuncuların sahaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Basit talimatlar vererek kulüpteki olumsuz havayı çok kısa sürede olumlu bir havaya dönüştürdü. Ben her zaman Solskjaer'in Manchester United'a bir gün geri döneceğini söyledim. Bir gün geri döneceğinden kesinlikle eminim. Ten Hag kovulduktan sonra bu konu konuşulmaya başlandı ama biraz erkendi..."