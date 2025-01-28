Solskjaer ile çalışmıştı! Beşiktaş scouting departmanına yeni isim

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, scouting departmanına John Vik'i dahil etmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'da yer alan haberde daha önce Molde ve Manchester United'da Scout ve şef scout olarak çalışan John Vik'in Beşiktaş'ın Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Scoutu olacağı belirtildi.

Manchester United'da bir yıl scout olarak görev yapan 56 yaşındaki John Vik, sonrasında Molde'de 3 yıl çalıştı.

Vik, 2014-2015 arasında Cardiff City'de çalışırken 2016'da Molde'ye döndü.

Ole Gunnar Solskjaer'in Molde'yi çalıştırdığı her iki dönemde de John Vik kulüpte yer alırken Cardiff City'de de Norveçli teknik direktörle birlikteydi.