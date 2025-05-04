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Spor

Solskjaer: İlk 11'de oynamayı hak etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 18:44 - Güncelleme:
Solskjaer: İlk 11'de oynamayı hak etti
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve kadro seçimini değerlendiren Solskjaer, "Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden her oyuncuyu kadroya almak istedik. Emrecan Terzi, geçen hafta fırsatını iyi değerlendirdi. Masuaku'nun gücünden ve temposundan faydalanacağız. Atmosfer yoğun olacak. Deplasmandaki ilk derbim olacak. Bu yüzden heyecanlıyım, sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Norveçli teknik adam; "Motivasyonumuz çok yüksek bugün. Çok büyük bir maça çıkacağız. Hedefimiz 3. olmak ve bunun için puanları almak zorundayız. 3. olmak isteyen diğer takımlar da var. En iyi şekilde 3. olmak için kendimizi göstermeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum, onlara güvenim sonsuz. Yeteneklerini göstereceklerine dair güvencim tam." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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