Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, The Athletic'ten Andy Mitten ile İstanbul'da röportaj yaptı. Dünyaca ünlü Norveçli teknik adam, Beşiktaş ve Türkiye için konuşurken, Fenerbahçe ve Galatasaray ile rekabetleri, Jose Mourinho hakkındaki görüşlerini dile getirdi. İşte ayrıntılar...

"BİLBAO GALİBİYETİ FARK YARATTI"

İstanbul'a geleli birkaç ay oldu, şu ana kadar nasıl bir deneyim yaşadınız?

Solskjaer: "Birkaç ay değil, beş hafta oldu. Bu süre içinde pek çok değişiklik yaşadık. Burada durum düşündüğümden daha kötüydü, biraz Manchester United'a geldiğim zamanki gibi diyebiliriz. Oyuncular moralsizdi ve muhtemelen "İşte yine başlıyoruz, başka bir teknik adam, başka bir değişiklik" diye düşünüyorlardı. Farklı teknik adamlar ve başkanlar oldu. Değişikliklerin oyuncular için zor olduğunu anlıyorum. Ama üç gün sonra Bilbao'yu yendik (Avrupa Ligi'nde 4-1) ve bu bir fark yarattı."

"TAKIMIN KÜLTÜRÜ OLMALI BENİM DEĞİL"

The Athletic: "Onlara asla Bilbao deme. Athletic Club..."

Solskjaer: "Üzgünüm, bunu biliyordum. Athletic! Her neyse, stadımız kapalı gişeydi, iyi oynadık ve Avrupa Ligi liderini 4-1 yendik. Çok iyi bir sonuç ve yeniden inanmaya başladık. Geçişlerde hızlı futbol oynadık, oyunu kontrol ettik ve iyi savunma yaptık."

"Medyada ve sosyal medyada büyük baskı altında oldukları için oyuncuların üzerindeki yükü kaldırmak istedim. Oyuncuların en iyi seviyede olmalarına yardımcı olmak için onları takıma ruhuna bağlamak istedim. Anahtar bu; takımın kültürü olmalı, benim değil."

TAKIMI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

"Sezonun ortasında geldiğinizde çok fazla değişiklik yapmak zordur ve antrenmanlarda da çok fazla değişiklik yapamazsınız. Çünkü sakatlanma riski vardır. Ama ben ufak tefek şeyleri değiştirdim ve oyuncular da yavaş yavaş benim ve bzim fikirlerimizi benimsediler. "Bizim fikirlerimizi" çünkü benden daha fazlası var."

"YANIMDA HARİKA İSİMLER VAR"

"Erling Moe, benimle birlikte geldi. Kendi başına mükemmel bir baş antrenör; lig şampiyonlukları kazandı ve Avrupa futbolunda teknik direktörlük yaptı. Molde'de benim yardımcımdı. Yanımda harika insanlar olduğunu biliyordum ama taraftarlar da yanımda getirdiğim insanların kalitesini görmeye başladı. Yıllardır birlikte çalıştığım Richard Hartis var. O bir kaleci antrenöründen çok daha fazlası."

TÜRK ÇAYI İÇMEZ AMA..."

"Tamam, benim gibi Türk çayı içmek yerine kendi Yorkshire çayını getiriyor ama 2007'den beri birlikte çalışıyoruz, United'ın A takımında forvet antrenörü olduğum dönemde, o da Tony Coton sakatlandığında kaleci antrenörüydü. Benimle birlikte Norveç'e geldi ve aramızda bir bağ var, o benim sağ kolum ve birbirimizi yükseltiyoruz. Geçen sezon United'dan gönderildi ve ve Jamaika'da Steve McClaren ile çalışmıştı."

"BENDE PARA HER ŞEY DEĞİL"

Aralık ayında Molde'deki göreviniz size teklif edildi ve siz bunu Erling Moe'ye olan sadakatinizden dolayı kabul etmediniz. Bu onların size olan sadakatini pekiştiriyor mu?

Solskjaer: "Bu benim için önemli bir şey. Birinin rızası olmadan görevden alınması durumunda ortaya çıkan bir işi asla kabul etmem. Ama aynı zamanda 'hayır' diyebildiğiniz için de şanslısınız. Futbolda herkes hayır diyebilecek mali durumda değil. Anlıyorum ama ben böyleyim. "

"BOŞ ZAMAN GEÇİRMEDİM"

"Teknik direktörlük yapmayalı üç yıl oldu. O zamanı boşa harcamadım. Okudum, UEFA için çalıştım, taktiksel trendleri inceledim, maçlara gittim, oğlumun 16 yaş altı takımına koçluk yaptım. Bundan ve ailemle birlikte olmaktan gerçekten keyif aldım. Manchester United taraftarlarıyla geceler geçirdim ve bu bağı çok sevdim. O kadar çok olumlu geri bildirim aldım ki "Evet, aslında bir menajer olarak iyi iş çıkardım" diye düşünmeye başladım."

The Athletic: "Neden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar gerisindesiniz?"

"İSRAF EDECEK ÇILGIN PARALAR YOK"

Solskjaer: "Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. İşleri kendi yöntemlerimizle, farklı bir yolla yapmamız gerekiyor. Benim yolum, başkanın yolu. Ama transfer döneminde panik yapmadık. Uzun vadeli düşünmemiz, doğru oyuncuları doğru değer ve paraya almamız gerekiyor. Harcayacak ve israf edecek çılgın paramız yok."

"İLK DEFA BENİM DİĞER YÜZÜMÜ GÖRDÜLER"

Sekiz maç oynadınız, altısını kazandınız, birinde berabere kaldınız ve birini kaybettiniz. Ama o yenilgi Twente'ye karşıydı ve Avrupa'dan elenmenize neden oldu. Bu ne kadar büyük bir darbe oldu?"

Solskjaer: "Büyük. Hollanda'da kötü bir maç oynadık. Oyuna hiç ağırlığımızı koyamadık. Kazanmamız gerekiyordu ve bu bizim için bir öğrenme eğrisiydi. Sadece futbol açısından değil, maçtan sonra gördüklerim ve oyuncuların tepkileri açısından da. İlk defa benim diğer yüzümü gördüler, sonuçtan dolayı değil ama performanstan dolayı. Bu sadece iyi bir adam olmakla ilgili değil, standartları daha yükseğe koymamız gerekiyor."

"40 TANE TEKLİF ALDIM"

The Athletic: Talep görmediğinizi, hiç iş teklifi almadığınızı duydum.

Solskjaer: "Birçok iş teklifi aldım ama doğru fırsat olması gerekiyordu."

The Athletic: Kaç tane?

Solskjaer: "En az 40 tane. Ama doğru değillerdi; inandığım işte olmam gerekiyordu. Ben bir insanım; etrafımdaki insan sermayesini kullanırım."

SERDAL ADALI GÖRÜŞMESİ

"Peki neden Beşiktaş? Harika bir şehirde, harika bir geçmişi olan büyük bir kulüp. Ama onlarla daha önce iki kez görüştüm, altı ay önce ve bir yıl önce. Bu sefer Serdal adalı ile görüştük. Beşiktaş'ı değerleriyle ve saygıyla geri döndürme konusundan bahsetme şekliyle farklıydı. Asla pes etmemek, her zaman savaşmak gibi insani değerler... Ve hızlı, hücum futbolu istiyorlar."

"ENERJİK TAKIM İSTİYORUM"

"Alex Oxlade-Chamberlain'i yeniden takıma dahil ettiniz ve bazı genç oyunculara şans verdiniz. Neden bunu yaptınız?"

Solskjaer: "Alex iyi bir oyuncu ve daha da iyi olacak. Genç oyunculara şans vermeyi seviyorum ve Beşiktaş genç oyuncular yetiştirmesiyle tanınıyor. Burada iyi bir akademimiz var ve yedek kulübemiz çoğunlukla gerçekten inandığım genç oyunculardan oluşuyor. Bazıları çok iyi. Tek tek isim verip dikkatleri üzerlerine çekmeyeceğim ama uluslararası oyuncularımız var ve onlara şans vereceğim."

"Elbette kısa vadeli sonuçlara ihtiyacımız var çünkü ligde yükselmemiz gerekiyor. Avrupa'ya gitmemiz gerekiyor ve bu da ya ligi ilk dörtte bitirerek ya da kupayı kazanarak olacak. Ama aynı zamanda genç oyunculara dakika vermeli ve tecrübeli oyuncularla birlikte oynama şansı tanımalıyım. Bir sürü genç oyuncuyu oyuna alamazsınız; bir dengeye ihtiyacınız var ve onları çok erken oynatırsanız geriye düşürebilirsiniz. Daha enerjik bir takım istiyorum."

"JOSE'NİN NE DEDİĞİNİ ANLIYORUM"

United'da o günden bu yana yaşananlar sizin döneminizin daha iyi gösteriyor mu?

Solskjaer: "O son altı hafta zordu, bunu inkar edemem ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi grubumuzun da lideriydik. City ve Watford'a karşı oynadığımız iki maç bunu başardı ama Premier Lig'deki seviye göz önüne alındığında iki sezonumda ikinci ve üçüncü bitirmenin kötü olmadığını düşünüyorum. Bir Avrupa finali de oynadık ama Jose'nin (Mourinho) en büyük başarısının United'ı lig ikincisi yapmak olduğunu söylerken ne demek istediğini anlıyorum."

Jose şu anda Fenerbahçe'nin başında. Onunla burada konuştunuz mu?

Solskjaer: "Hayır ama yakında onlarla oynayacağız. Jose'ye ve futbolda yaptıklarına büyük saygı duyuyorum. Uzun zamandır oturup konuşmadık çünkü ben United'dayken ve o Spurs'teyken Covid dönemiydi. Ama yakında bir araya geldiğimizde onu göreceğim."