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Spor

Solskjaer, İstanbul'a ayak bastı! Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuştu

Beşiktaş'ın 1,5 yıllığına anlaşmaya vardığı deneyimli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi17 Ocak 2025 Cuma 14:33 - Güncelleme:
Solskjaer, İstanbul'a ayak bastı! Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuştu
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Beşiktaş, yeni teknik direktör için geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı ve Norveçli teknik adamla anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Ole Gunnar Solskjaer, saat 14.25 sularında menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi. Norveçli teknik adam, kısa süre içinde kendisini Beşiktaş'ın başına geçiren sözleşmeyi imzalayacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.

Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

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