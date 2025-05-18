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Spor

Solskjaer: Kontrol bizim elimizde değil

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, küme düşme hattından çıkmaya çalışan Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş 4. sıraya düştü. Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 23:56 - Güncelleme:
Solskjaer: Kontrol bizim elimizde değil
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, küme düşme hattından çıkmaya çalışan Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş 4. sıraya düştü.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

İşte Solskjaer'in açıklamaları;

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

"İlk yarıdan dolayı hayal kırıklığı yaşadık. İkinci yarıda iyi oynadık. Ceza sahasında işi bitiremedik. Set oyununda iyi savunma yaptık. Maçın başlangıcından dolayı gerçekten hayal kırıklığı yaşadık."

"İLK HEDEFİMİZ RİZE MAÇI"

"Göreve geldiğimde 6-7. sıralardaydık. 2 maçımız kaldı. 2 maçımızı da kazanırsak iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Samsunspor da iyi takım. Kontrol bizim elimizde değil tabii ki. İyi hazırlanmalı ve maçlarımızı kazanmak zorundayız. İlk hedefimiz Rize maçı olacak."

BASIN TOPLANTISI

Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü bir puandan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Üç puanı hak ettiklerini anlatan Solskjaer, "Maça çok ağır, yavaş, durgun başladık. İlk yarıda iki takımın gösterdiği mücadele gol anlamında eşitti diyebilirim ama rakibimiz golü buldu. İkinci yarıdaki reaksiyondan, oyuncularımın rakibe verdiği cevaptan dolayı mutluyum." dedi.

Solskjaer, ikinci yarıda oyuna giren Muçi ve Arroyo'nun oyuna enerji getirdiğini dile getirerek, "İkisi de çok iyi çalıştı. Muçi, golde iyi iş yaptı, asist yaptı. Üç puan alamadığımız için üzgünüm. Üç puan almak istiyorduk. Ama şunu da söylemek istiyorum; maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almamız maalesef çok zor olur." ifadelerini kullandı.

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