Solskjaer: Mustafa Hekimoğlu, Haaland'a benziyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek.

Mücadele öncesinde Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Karşılaşma öncesi konuşan Solskjaer, "3 aydan beri buradayız, çok iyi çalışıyoruz. Avrupa'ya gitmek için çok çalışıyoruz. Çok önemli bir maç. Sakat ve cezalı oyuncularımız var özellikle savunma hattında. Topla iyi olmak zorundayız. İyi bir şekilde topa sahip olmalıyız maçı domine etmek. Başakşehir de iyi bir takım. Piatek gibi çok gol atan bir oyuncuları var ama biz hazırız." dedi.

"MUSTAFA, HAALAND'A BENZİYOR"

Genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili de konuşan Norveçli hoca, "Mustafa'yı çok seviyorum, çok iyi potansiyeli var. Haaland ile çalıştım. Mustafa'nın futbola olan aşkı ve öğrenme isteği ona benziyor. Oynaması ve daha çok süre alması lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta iyi oynadı. Milot da o maçta iyiydi. 10 kişi olmamıza rağmen takım iyi oynadık. 2-3 gol daha atabilirdik o maçta. Mustafa çok büyük bir yetenek. Gelişimini görüyoruz. Potansiyeli çok iyi. Çok çalışır ve mütevazi olursa çok iyi bir oyuncu olur. Umarım iyi bir performans gösterir bugün de." ifadelerini kullandı.